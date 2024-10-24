Bingöl Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarda kent genelinde bulunan 16 metruk binanın yıkımı yapıldı.

Bingöl Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ve daha önce tespiti yapılarak maliklerine tebligatların yapıldığı 33 metruk yapıyla ilgili müdahale süreci devam ediyor. Bu çerçevede 16 metruk bina yapılan çalışmalar ile yıkılırken, 10’u ise güvenli hale dönüştürüldü. 8’in de ise işlemelerin sürdüğü bildirildi.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Şehir genelinde metruk yapılar, madde bağımlılığı gibi olumsuzlukların yuvası haline gelme riski taşımaktaydı. Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenliği önceliğimizdir. Bu yapıları ortadan kaldırarak mahallelerimizi daha güvenli, huzurlu ve yaşanabilir hale getiriyoruz. Bahçelievler, Yeşilyurt, Kültür, Şehit Mustafa Gündoğdu ve Simani mahallelerinde daha önce tebligat yapılan 33 yapıdan 16’sı yıkıldı, 10’u güvenli hale getirildi, 8 yapının işlemleri sürüyor. Yıkımlarla hem şehir estetiğine hem de halkımızın huzuruna katkı sunmayı amaçlıyoruz. Şehrimizi her anlamda yaşanabilir ve modern bir şehir haline getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bahse konu metruk yapıların yanı sıra ekiplerimizce tespiti gerçekleştirilen kaçak ve ruhsatsız yapılara ilişkin çalışmalarımızda kararlılıkla devam ediyor” denildi.