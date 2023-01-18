Bingöl’de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mesleki Eğitim Merkezi, döner sermaye işletmelerinden 2022 yılında 9,5 milyon lira ciro yaparak önemli bir gelir sağladı.

Bingöl’de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mesleki Eğitim Merkezi, döner sermaye işletmelerinden 2022 yılında 9,5 milyon lira ciro yaparak önemli bir gelir sağladı.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mesleki Eğitim Merkezi, kentte adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Öğretmenlerin koordinesinde eğitim gören öğrenciler meslek hayatlarına atılmadan önce ilk adımları hem meslek liselerinde atıyor hem de cironun sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Meslek liselerinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından üretimi yapılan sıra, masa, kitaplık, tenis masası, basketbol potası gibi ürünler de satılarak hem ülke hem de ilin ekonomisine katkı sağlıyor.

’’Meslek liselerimiz altın çağını yaşıyor’’

Geçen yıllara göre elde edilen cironun kat ve kat üzerinde olduklarının altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, meslek liselerinin altın çağını yaşadıklarını söyledi. Yücel, ’’Meslek liselerimiz altın çağını yaşıyor. Adete bir fabrika gibi işlem görüyor. Burada tabi çocuklarımız, öğretmenlerimiz üzerlerine düşen işleri gayet güzel bir şekilde yapıyorlar. Bingöl’de 2022 yılında yaklaşık 9,5 milyon lira ciro elde ettik. Burada mesleki eğitime yönelik olarak bakanlığımızın yapmış olduğu önemli hamleler var ve bu üretkenliği ortaya çıkardı. Geçtiğimiz senelerin kat ve kat üzerindeyiz, burada yapılan ciro anlamında. İnşallah seneye daha iyi noktada olacağız. Buradaki en güzel taraf özellikle ekonomik göstergeler daha önem arz ediyor ama çocuklarımız aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmuş oluyor. Çünkü meslek lisesi, memleket meselesi. Meslek lisesi sorunu çözülmediği müddetçe ülkemiz gelişemezdi. Şuan geldiğimiz noktada, meslek liseleri gözde okullarımız arasına girmeye başladı. Öğrencilerimiz de meslek liselerine gelmeye başladı. Gelecek adına daha güvenli daha iyi bir meslek lisesi hayal ediyoruz. Çocuklarımız harıl harıl çalışıyor. Yaptığımız işlerin başında sıra olsun, masa olsun, yiyecek ve inşaat ile ilgili çalışmalarımız var. Emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize, yöneticilerimize ve katkı sunan velilere teşekkür ediyorum’’ dedi.

Sektörün aranan elemanları meslek liselerinde yetişiyor

Mezun olduktan sonra öğrencilerin rahat bir şekilde el emeği isteyen alanlarda iş bulduğunu vurgulayan Yücel, “Meslek liselerimizin bir güzel tarafı da öğrenciler burada atölyede çalışma imkanı buluyorlar. Sektörde yapacakları işleri aslında burada öğreniyorlar. Yani sektörün, sanayinin aradığı elemanlar okullarımızda ortaya çıkıyor. En güzel öğrenme şekli, yaparak ve uygulayarak öğrenmedir. Burada çocuklarımız, öğretmenlerimizin gözetiminde bir fiil çalışmanın içindeler. Teknolojinin son gelişmelerine uygun olarak da yetişiyorlar. Özellikle bunu sektörden geri dönüş olarak da görüyoruz. Sektör temsilcileriyle yaptığımız toplantılarda, çocuklarımızın çok yerinde yetiştiğini, iş bilme becerisini, iş ahlakının yerinde olduğunu geri dönütlerden alıyoruz. Bu da hem yıllık ciro noktasında bize yansıyor hem de ülkemizin kazanmasına katkıda bulunmuş oluyor’’ diye konuştu.

’’Ailemize yük olmadan para kazanabiliyoruz’’

Lisede hem eğitim gördüğünü hem de okul harçlığını çıkardıklarını belirten metal bölümü öğrencilerinden Taha Davran, “Hem mesleki hem de kültür derslerini görüyoruz. Meslek derslerimizde öğretmenlerimiz bize çok yardımcı oluyor. Derslerde kaynak, elektrot kaynak, spiral, taşlama gibi makineleri öğreniyoruz. Aynı zamanda burada hem kendimize hem de ülke ekonomisine destek veriyoruz. Meslek öğrenip, ailemize yük olmadan para kazanabiliyoruz. Gelecekte de inşallah kendi işletmemi açıp, buradan mezun olan öğrencilerle birlikte çalışmayı istiyorum ve burada okuduğum için kendimi şanslı hissediyorum’’ şeklinde konuştu.