Bingöl’de jandarma tarafından icra edilen arazi aramasında, menfez altına gizlenmiş 3 çuval içerisinde toplamda 59 kilo 264 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Uyuşturucu Madde Kullanma suçlarına yönelik istihbarı çalışmalar kapsamında Genç ilçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında menfez altına gizlenmiş 3 çuval içerisinde 59 kilo 264 gram toz esrar ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda adli işlemlere başlanılmış olup Vatandaşlarımızı uyuşturucu madde tacirlerinden uzak tutmak amacıyla gerek önleme çalışmalarımız, gerekse yakalama çalışmalarımız Bingöl halkının da desteği ile artarak ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.