Bingöl’de AFAD ekiplerince İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi üyelerine yönelik eğitim verildi.

AFAD Başkanlığının "Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin arama kurtarma personeli" yetiştirme hedefleri doğrultusunda, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) üyelerine yönelik eğitimler verilmeye başlandı.

AFAD İl Müdürlüğünün Bingöl-Genç karayolu üzerinde bulunan Arama Kurtarma Eğitim Merkezindeki eğitimlerde, AFAD eğitmeni Mehmet Ay tarafından ekip oluşumu, organizasyonu, lojistiği, intikali ve güvenliği; olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, personelin davranış prensipleri, raporlama ve geri bildirim, tahliye ve türleri, tahkimat, makinelerin kullanımı, arama kurtarma enkaz uygulamaları, kesme, kırma, dehliz açma, enkazda sedye taşıma ve benzeri kentsel arama kurtarma çalışmaları ile ilgili eğitim verildi.

30 kişi 1. grup eğitimini alırken, 4 grupta toplam 120 kişiye eğitim verilecek.