Bingöl’de 30 kişiden oluşan bir grup gönüllü, KYK yurdu bahçesinde mangal yakarak, depremzedelere pişirdikleri ürünleri ikram etti.

Bingöl’de 30 kişiden oluşan bir grup gönüllü, KYK yurdu bahçesinde mangal yakarak, depremzedelere pişirdikleri ürünleri ikram etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilde yıkımları ve can kayıplarını beraberinde getirdi. Afet bölgesindeki vatandaşların yaralarının sarılması için, ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de kurumların yanı sıra gönüllü vatandaşlar da seferber oldu. Deprem bölgesinden çıkarak Bingöl’deki Mürsel Paşa KYK yurduna yerleşen depremzedeler için 30 kişiden oluşan bir grup gönüllü, farklı bir etkinlik düzenledi. Gönüllüler KYK bahçesinde mangallar yakarak pişirdikleri ürünleri depremzedelere ikram etti.

Ülkenin çok ağır bir afet yaşadığını belirten gönüllü vatandaşlardan Bahattin Tuz, "İlimize çevre illerden gelen depremzede dostlarımızı misafir ettik. Bugün de hayırsever dostlarımız ile burada onlara bir mangal partisi vermek istedik. Amacımız onlara Bingöl’ün misafirperverliğini göstermekti. Umarız mutlu olmuşlardır ve bu acılarını bir nebze dindirmişlerdir. Yaralarını sarmak için elimizden gelen neyse biz de yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

Gönüllülerden Vedat Metin ise, "Burada depremzede ailelerin olduğunu duyduk. 170 kişinin olduğunu söylediler. Bir nebze de olsa o enkaz altında ve yığın altındaki o anılarını unutmalarını amaçlıyoruz. Amacımız moral motivasyon vermek, Bingöl halkının onların yanında olduğunu hissettirmek. Çünkü biz de zamanında o anları yaşadık, çadırda ve konteynerde kaldık" diye konuştu.