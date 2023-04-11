Bingöl’de meteorolojinin uyarısının ardından kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Sabah erken saatlerde başlayan sağanak etkisini sürdürmeye devam ederken, vatandaşların olası muhtemel durumlara karşı da tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bingöl ve çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, 1600 m ve üzeri karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.