Bingöl Belediyesi tarafından şehrin farklı noktalarına yerleştirilen kumbaralarda birikecek kullanılmış tekstil ürünlerinin bir kısmı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak, önemli bir bölümü de geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırılacak.

Bingöl Belediyesi, kaynakların verimli kullanılması, tekstil atıklarının azaltılması ve ayrıştırılarak geri kazanılması faaliyetleri kapsamında “Atık Tekstil Kumbarası” Projesini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde 100 adet kumbarayı şehrin farklı noktalarına yerleştiren belediye, tekstil ürünlerini evsel atıklardan ayrıştırarak ekonomiye kazandıracak.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, yaptığı açıklamada özellikle nüfus yoğunluğunun daha fazla olduğu mahalleler ile çarşı merkezinde farklı noktalara kumbaraların yerleştirildiğini belirtti. Sıfır Atık Projesi kapsamında farklı projeler yürüttüklerini bu doğrultuda geri dönüşüm yelpazelerini genişlettiklerini ifade eden Başkan Arıkan, “Çöpten enerji üretimi, güneş enerjisi santrali, atık kağıt, plastik, cam, pil vb. ürünlerin toplanması gibi farklı projeler yürütüyoruz. Şimdi de önemli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Şehrimiz genelinde nüfusun yoğun olduğu, vatandaşlarımızın kolaylıkla erişim sağlayabileceği noktalara atık tekstil kumbaraları kurduk. Bu projemiz ile kumbaralarımızda biriken giysi, ayakkabı, kemer, çanta, tül, perde, battaniye, nevresim vb. giyim/tekstil ürünlerini toplayarak ayrıştıracağız. Burada çok iyi durumda olan çok az kullanılmış veya farklı sebeplerle hiç kullanılmamış giysileri ayrıştırarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. Kullanılmış durumda olan ürünleri de geri dönüşüm işlemleriyle ekonomimize kazandıracağız’’ dedi.

’’Her türlü atık milli servet değerindedir”

Projenin şimdiden vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandığını kaydeden Başkan Arıkan, şunları söyledi:

’’Her türlü atık aslında milli servet değerindedir. Biz de bu doğrultuda katı atıkları mümkün olduğu kadar düzenli bir şekilde ayrıştırarak ekonomiye tekrar kazandırıyoruz. Atık tekstil kumbaraları projemiz de bu işin önemli bir parçası haline gelecektir. Bu noktada vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyorum. Vatandaşlarımız hem yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olacak hem de dolaylı yoldan ülke ekonomimize katkıda bulunacaktır. Projemizin ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.’’