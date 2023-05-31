Bingöl İl Özel idaresi havaların düzelmesi ile birlikte merkez ve ilçelere bağlı 10 köyün alt yapı ile kanalizasyon yapım çalışmalarına başladı.

Bingöl İl Özel İdaresi tarafından havaların düzelmesi ile birlikte alt yapı sorunu yaşayan 10 köyün ihalesini yaptı. Yapılan ihalede Bingöl merkeze bağlı, Üçyaka, Altınışık Genç ilçesine bağlı Çanakçı, Gözütok, Alaaddin, Yayla, Elmagünü, Doğanevler, Adaklı ilçesine bağlı Mercan ve Çomaklı köylerinin kanalizasyon ile alt yapı tesisi yapım çalışmalarına başlandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, alt yapı ve tesislerin yapımına başlandığını ve en kısa sürede bitirilerek faaliyete sokulacağını belirtti.