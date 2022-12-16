Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde elektrik kablosunun tutuşması nedeniyle 3 iş yerinin çatısından dumanlar yükseldi. İşletme sahiplerinin haber vermesi üzerine mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerlerinde hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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