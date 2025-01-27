Bingöl’de son 2 haftada polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 60 kişi yakalandı.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından son 2 haftada aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle arama kaydı bulunan 13, ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 47 olmak üzere toplam 60 kişi yakalandı. Genel güvenlik ve asayişin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda 5 gram kokain, 225.33 gram esrar maddesi, 1 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

Yapılan uygulamalarda 94’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 186 bin 292 şahıs sorgulandı. Bunlardan arandığı belirlenen 869 şahıstan 15’i gözaltına alınarak, 4 tutuklama yapıldı. Denetlenen 22 bin 509 araçtan bin 970 araca cezai işlem uygulanırken, 70 araç trafikten men edildi.