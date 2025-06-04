Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Genç ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; ‘2313 Sayılı Kanuna Aykırılık 23/5-1’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna, ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. isimli şahıs yakalanarak Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne sevk edilmiştir" denildi.