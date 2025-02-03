Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Solhan İlçe J.K.lığı ve JASAT ekiplerince 31 Ocak 2025 tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen titiz çalışmalar neticesinde; ‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarını Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan 2 şüpheli şahıs yakalanmış olup, yakalanan 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir" denildi.