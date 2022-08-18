Bingöl’de kene popülasyonunu azaltmak ve biyolojik çeşitliliği devam ettirmek için, kent genelinde toplamda 105 adet sülün doğaya salındı.

Bingöl’de kene popülasyonunu azaltmak ve biyolojik çeşitliliği devam ettirmek için, kent genelinde toplamda 105 adet sülün doğaya salındı.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, kent genelindeki kene popülasyonunu azaltmak için, doğaya 105 adet sülün kuşu salındı.

Biyolojik çeşitliliği koruma ve devam ettirme adına da salımın yapıldığını bildiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, sülünlerin günde 500 ila bin adet arasında kene yediğini aktardı. Sülün kuşunun yanında bin 150 adet de kekliğin doğaya salındığı bildirilirken, çeşitli noktalara fotokapanların yerleştirildiği belirtildi.

Bahçesine yakın bir noktaya sülünlerin bırakıldığını ve gönüllü olarak koruyacağını da söyleyen vatandaşlardan Turhan Bürkük, "Bugün Doğa korumadan arkadaşlar Sülün bıraktılar benim bahçeme yakın. Korumalığını da üstlenmek için sulak bir araziye bıraktık. Daha iyi gelişirler ve inşallah bizim bu araziye adapte olurlar" dedi.