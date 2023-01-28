Bingöl’de etkili olan kar yağışının ardından Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekipleri, 26 ekip ve yaklaşık 40 araçla karla mücadele çalışmasına başladı.

Bingöl’de etkili olan kar yağışının ardından Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekipleri, 26 ekip ve yaklaşık 40 araçla karla mücadele çalışmasına başladı.

Bingöl’de gece saatlerinden itibaren başlayan kar, tüm şehri beyaza bürüdü. Belediye ve İl Özel İdaresinin yanı sıra, Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekipleri de devlet yolunda ulaşımın akmaması için yoğun bir çalışma başlattı. Şube şefliğine bağlı Elazığ yolunda 3, Kığı ve Yayladere yolunda 2, Sancak yolunda 2, şehir merkezinde 2, Diyarbakır yolunda 3, Solhan yolunda 6, Karlıova yolunda ise 8 olmak üzere toplamda 26 ekip ve yaklaşık 40’a yakın araçla kar temizleme çalışması yapılıyor.

Ekiplerin karla mücadelesi ise dron ile görüntülendi.