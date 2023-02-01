Meteorolojinin uyarısının ardından birçok ilde olduğu gibi Bingöl’de de beklenen kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar nedeniyle şehrin tamamı beyaza büründü.

Meteorolojinin uyarısının ardından birçok ilde olduğu gibi Bingöl’de de beklenen kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar nedeniyle şehrin tamamı beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında Bingöl’de kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar nedeniyle merkez ve ilçeler beyaza büründü. İl merkezinde Bingöl Belediyesi personelleri tarafından kaldırımlar karlardan temizlenirken Karlıova’da ise vatandaşlar kar altında kalan araçlarını fırça ile temizledi.

Belediye ve İl Özel İdaresinin yanı sıra, Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekipleri de yollarda ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma başlattı. Şuana kadar herhangi bir köy yolunun ulaşıma kapanmadığı öğrenildi.