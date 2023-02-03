Bingöl’de dün etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kapanan 131 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Bingöl’de dün etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kapanan 131 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Bingöl genelindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve ilçelere bağlı birçok köye ulaşım sağlanamıyor. Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı 40, Adaklı 16, Genç 33, Karlıova 22, Solhan 14, Yayladere 5 ve Yedisu ilçesinde 1 olmak üzere toplamda 131 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin, kapalı olan köy yollarında çalışmaları aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Ekipler, sürücüleri buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olması gerektiği konusunda da uyardı.