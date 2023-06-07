Bingöl İli ve İlçeleri Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği kuruldu. Birlik Başkanlığına Mehmet Ertuğrul seçildi.

Bingöl İli ve İlçeleri Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü temsilcilerinin onayı ile kurularak faaliyetlerine başladı. Türkiye’de önemli bir sektör haline gelen Kanatlı Hayvan Eti Üreticiliği, Bingöl’de de aynı şekilde önem kazandı. Bingöllü Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri güçlerine güç katmak için birlik olma yoluna gitti. Geçtiğimiz günlerde yapılan çalışmayla Bingöl İli ve İlçeleri Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği kuruldu. Mehmet Ertuğrul’un başkan olarak seçildiği kongrede yönetim Vahyettin Arıkız, Metin Bural, Rahim Kırçiçek ve M. Akif Ertuğrul’dan oluştu.

Sektörün sorunlarını çözmek için birlik olma yoluna gittiklerini belirten Bingöl İli ve İlçeleri Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birlik Başkanı Mehmet Ertuğrul, artan maliyetlerin sektördeki üretimi tehdit ettiğini vurguladı. Birlik olarak daha güçlü olduklarına değinen Ertuğrul, sorunların çözümü için canla başla çalışacaklarını aktardı. Ertuğrul, desteklerinden dolayı Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Burhan Bahadır ve Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personellerine teşekkür etti.