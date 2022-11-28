Üçgül, “Genç ilçemize bağlı Doğanevler ve Elmagünü köylerimizin altyapı kanalizasyon tesisi yapımı çalışmalarına başladık. Hayırlı olsun” dedi.

Bir sezonda 40’a yakın köyde kanalizasyon çalışması yaparak rekor kıran ekipler, soğuk havalara rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin mesai gözetmeksizin emek verdiğini belirten Genel Sekreter Enes Üçgül, iki köyde daha çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.