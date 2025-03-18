Bingöl’de kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün Bingöl-Elazığ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 AAL 174 plakalı kamyonet, Bingöl-Elazığ karayolu Yado çeşmesi mevkiinde 12 AP 534 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.