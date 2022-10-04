Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaymakam Gürses, öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi

Kaymakam Gürses, öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi

Kaza, Bingöl- Erzurum karayolu Ilıcalar beldesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Ç. idaresindeki 25 FF 907 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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