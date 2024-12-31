Bingöl’de jandarma tarafından KADES uygulaması tanıtıldı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Bingöl Havaalimanı ve Yolçatı yol kontrol noktasında KADES uygulamasının tanıtımı, kullanımı, uygulamanın sağladığı kolaylıklar ile 6284 sayılı Kanun hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin aralıksız devam edileceği bildirildi.