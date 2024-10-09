Bingöl’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlünce yapılan çalışmalar neticesinde, cumhuriyet savcısından alınan karar kapsamında yapılan adli arama neticesinde, 5 bin 59 paket sigara, 34 adet elektronik sigara, 8 kilo kıyılmış tütün, 212 puro, 16 paket (680 gram) pipo tütünü, 3 bin 600 dal boş makaron, 560 doldurulmuş makaron, 50 dal cigarillos ele geçirildi. Operasyonda Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu suçundan 1 şüpheli şahsa adli soruşturma başlatıldı.