Eğitim sonrasında çocuklara, jandarma trafik boyama kitapçığı ve karton cetvel dağıtımı ile çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Yedisu İlkokulunda öğrenim gören öğrencilere trafik kuralları yönünden bilinçlenmeleri ve farkındalık oluşturmak maksadıyla genel trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanımının önemi, karşıdan karşıya geçme, yolcu ve yayaların uyması gereken kurallar, trafik işaretleri, okul geçitlerinin kullanımı konularında eğitim verdi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Yedisu İlkokulundaki öğrencilere trafik eğitimi verildi.

BİNTSO, tam donanımlı arama ve kurtarma ekibi kuracak

BİNTSO, tam donanımlı arama ve kurtarma ekibi kuracak

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