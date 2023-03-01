Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Meslek Tanıtma Haftası" çerçevesinde Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulamalı Anaokulunda öğrencilere jandarma mesleğinin tanıtılması etkinliği gerçekleştirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Meslek Tanıtma Haftası" çerçevesinde Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulamalı Anaokulunda öğrencilere jandarma mesleğinin tanıtılması etkinliği gerçekleştirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri “Meslek Tanıtım Haftası” çerçevesinde okulları ziyaret ederek jandarmayı tanıttı. Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulamalı Anaokulunda öğrencilerle bir araya gelen ekipler keyifli vakit geçirirken, jandarma mesleği hakkında tanıtım ve bilgilendirme gerçekleştirdi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği tanıtımda İl Jandarma Komutanlığı personelince öğrencilere jandarma dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Etkinlikte jandarma trafik timleri tarafından öğrencilere ve okulda görevli öğretmenlere trafikte farkındalıklarını arttırmak ve daha bilinçli bir nesil yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla genel trafik kuralları, yaya geçidi, karşıdan karşıya güvenli geçişler, emniyet kemeri kullanmanın önemi ve okul servis araçlarında güvenli yolculuk hususları konularında uygulamalı eğitim verildi.

Okul yönetimi katkılarından dolayı İl Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür etti.