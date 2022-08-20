Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, Genç İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki bir madencilik şirketinde çalışan 500 erkek vatandaşa ‘’Kadına El Kal-Ka-Maz’’ mottolu eğitim, erken yaşta evliliğin sakıncaları, kadına ve çocuğa şiddetin sonuçları konusunda eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

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