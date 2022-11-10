Bingöl’de jandarma tarafından yapılan şok yol kontrol uygulamalarında, 535 gram esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl’de jandarma tarafından yapılan şok yol kontrol uygulamalarında, 535 gram esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğanca Köyü yol ayrımında Şok Yol Kontrolü faaliyeti esnasında dur ihtarına uymayarak hızla kontrol noktasından uzaklaşan araç, uygulama noktasının gerisinde görevli jandarma devriyesi tarafından durdurulmuştur. Aracın manevra yaptığı bölgede yapılan kontroller neticesinde şeffaf naylon parçası içerisinde 535 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli 1 şahıs gözaltına alınmıştır. Genç İlçesinin Doğanca Köyü yol ayrımında aynı gün icra edilen bir başka faaliyet esnasında yapılan araç kontrolü neticesinde 2 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Aynı gün içerisinde Genç ilçesi Küpar yol kontrol noktasında icra edilen faaliyet esnasında yapılan araç aramasında aracın torpido gözünün arkasına gizlenmiş vaziyette 90 gram toz esrar maddesi ele geçirilerek araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.