Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde anlamlı bir video hazırlandı. İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla hazırlanan videoda, kadına karşı şiddetle mücadeleye dikkat çekilerek, kadının aile ve toplum hayatındaki önemine yer verildi.

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı personeli, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü” çerçevesinde özel bir video hazırlayarak, kadının toplumdaki yerine dikkat çekti.

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