Bingöl jandarma ekipleri, Sturge-Weber Sendromu hastası çocuğa doğum gününde sürpriz yaparak yeni yaşını kutladı.

Yasemin Demirkıran, jandarma ekiplerine ulaşarak oğlunun jandarma personelini çok sevdiğini belirterek doğum gününde Muhammed’e sürpriz yapmalarını istedi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 yaşına giren Sturge-Weber Sendromu hastası Muhammed için özel jandarma yeleği diktirerek öğrenim gördüğü Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulu’na gidip sürpriz yaptı. Jandarma ekiplerini karşısında gören Muhammed, büyük mutluluk yaşadı. Jandarma ekipleri Muhammed’e doğum günü hediyesi verirken, sınıfta öğrenim gören çocukları da unutmadı ve çeşitli ikramlarda bulundu.

Muhammed’in ailesi sürprizden dolayı jandarma personeline teşekkür etti.