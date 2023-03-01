Bingöl’de jandarma personeli, deprem bölgesinden gelen vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Bingöl’de jandarma personeli, deprem bölgesinden gelen vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, bölgede yaşayan birçok vatandaş Bingöl ve ilçelerindeki evlerde ikamet etmeye başladı. Bu çerçevede Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek ve onlara moral verebilmek için depremzedeleri ziyaret etti. Depremzedelerin taleplerini dinleyen ve çocuklara da çeşitli hediyeler veren jandarma personeli, hep birlikte yaraları saracaklarını iletti.

Depremzede vatandaşlar, jandarma personeline teşekkür etti.