Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JAK Timi, öğrencileri doğal afetler konusunda bilgilendirdi.

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JAK Timi, öğrencileri doğal afetler konusunda bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı’nca geçici olarak görevlendirilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, merkez ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Sancak Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Ilıcalar Yatılı Bölge Ortaokulu’ndaki öğrencilerle buluştu. JAK Timi deprem, çığ gibi doğal afetlerde arama kurtarma faaliyetlerini yürütmeden olumsuz hava ve arazi koşullarında yaralıların tahliye edilmesine kadar pek çok konuda öğrencileri bilgilendirdi.

Faaliyet esnasında yurt genelinde meydana gelebilecek her türlü doğa ve insan kaynaklı afetler ile olaylarda JAK Timlerinin etkin bir rol üstlendiği konusuna da vurgu yapıldı.