Bingöl Devlet Hastanesinde ilk defa omuz protezi ameliyatı yapıldı.

Bingöl’de yaşayan 81 yaşındaki Kumriye Tekingündüz, omuz eklemlerindeki kireçlenme ve ağrı nedeni Bingöl Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerde kaslarda onarılamayacak düzeyde yırtık olması nedeniyle ameliyat önerildi. Ardından hastanede ilk kez yapılan omuz protezi ile yaşlı hasta, sağlığına kavuştu.

Bingöl Devlet Hastanesi’nde ilk kez omuz protezi ameliyatı yapıldığını belirten ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Kadir İsmail Dere, “Protez ameliyatları sıklıkla diz ve kalça eklemindeki kireçlenmeye bağlı gerçekleştiren ameliyatlardır. Ancak bu eklemler dışında daha az olarak da diğer eklemlerde protez ameliyatı yapılabilmektedir. Bu hafta ameliyatını gerçekleştirdiğimiz hastamıza omuz ekleminde kireçlenme ve eklemi hareket ettiren kaslarda onarılamayacak düzeyde yırtık olması nedeniyle ameliyat önerdik. Gerekli hazırlıkları tamamlandıktan sonra ameliyatımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Ortopedi ve Travmatoloji ekibi olarak önceliğimiz hastanemizde yapılabilecek Ortopedi ve Travmatoloji ameliyatlarını yaparak hastalarımızın çevre illere sevkini azaltmaktır. Nitekim daha önce çok nadir yapılan birçok Ortopedi ve Travmatoloji ameliyatı şu an hastanemizde gerçekleştirmekteyiz” dedi.

Hastanede bu tür operasyonların artacağını aktaran hastane Başhekimi Uzm. Dr. Samet Tatlı, “Göreve başladığımız günden bu yana hastalarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri burada sunarak çevre illere sevkleri azaltmaya çabalıyoruz. Bu kapsamda poliklinik sayılarımız, uzman sayılarımız artarken özellikli ameliyatlar için de her türlü imkanı sağlamaya özen gösteriyoruz. Her geçen gün gelişen bir hastane olmayı amaçlıyoruz. Bu tür ameliyatların artarak devam edeceğini umuyor, bir kez daha doktorumuza ve ekibine teşekkür ediyorum. Hastamıza da acil şifalar diliyorum” diye konuştu.