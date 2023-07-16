Bingöl Devlet Hastanesi’nde görevli Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muhyettin Aslan tarafından ilk defa Kaburga Fiksasyonu ameliyatı gerçekleştirildi.

Bingöl Devlet Hastanesi’nde görevli Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muhyettin Aslan tarafından ilk defa Kaburga Fiksasyonu ameliyatı gerçekleştirildi. Operasyonu ekibiyle birlikte gerçekleştirilen Aslan, ameliyat ile ilgili bilgi verdi.

Aslan, “Bingöl’de ilk defa kaburga fiksasyonu ameliyatı yapıldı. Geçen sene de Bingöl’de ilk defa kapalı akciğer ameliyatını (VATS) gerçekleştirmiştik. Geçen hafta meydana gelen araç içi trafik kazasında, acil servisimize 6 tane kaburgası kırılmış, bel kemiğinde de kırığı ve akciğerinde kanaması olan bir hastamızı kabul ettik. 24 saat içinde hastamızı beyin cerrahi ile aynı seansta ameliyata aldık. Sol taraftaki akciğeri yaralayan kırık kaburga uçlarını tekrar doğal pozisyonuna getirip, titanyum plaklar ile kaburgaları sabitledik. Kanamaları durdurduk. Hastamızı ameliyat sonrası yoğun bakımda takibe aldık ve iki gün sonra servise çıkardık. Bir hafta içinde de şifa ile taburcu ettik” dedi.

Bingöl Devlet Hastanesi’nde hizmetlerin her geçen gün artarak devam etmesi için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Başhekim Uzm. Dr. Samet Tatlı ise “Biz yönetime geldiğimiz günden bu yana bir saniye olsun duraksamadan hep daha iyi hizmet için çabalıyoruz. Bingöl’de sağlık alanında neler eksik bir yandan bunları tespit ederken öbür yandan da bu eksikliklere çözüm bulma konusunda gereken adımları atıyoruz. Ameliyat ve tedavilerin gerçekleşmesi için hem gerekli ekipman hem de ortamı sağlayabilmek adına ekip olarak yoğun mesai harcıyoruz. Bingöl, sağlık alanında daha iyi hizmet veren bir şehir haline gelecektir. Bunlar da atılan ilk adımların göstergeleridir” diye konuştu.