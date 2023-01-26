Bingöl’de 2023 yılı birinci dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali V. Abdullah Özübek başkanlığında gerçekleştirildi.

Bingöl’de 2023 yılı birinci dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali V. Abdullah Özübek başkanlığında gerçekleştirildi.

Bingöl Valiliği konferans salonunda gerçekleşen yılın I. koordinasyon toplantısına yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının, şehirde gerçekleştirdiği projelerin değerlendirilmesinin yanı sıra henüz proje aşamasında olan yatırımların uygulanacağı bölgelere olan katkısı hususunda istişarelerde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali V. Abdullah Özübek, ’’2023 yılı I. toplantı döneminde yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının ilimizde 2022 yılında gerçekleştirdikleri projelerin kısa bir değerlendirmesi, projelerin uygulanmasında birimler arası eşgüdüm gerektirebilecek hususlarda istişarede bulunulması ve Koordinasyon Kurulunun karar almasını gerektirecek konularda kurul kararı alınması teklifleri görüşülecektir. 2022 yılında toplam 379 proje üzerinde çalışılmış ve bu projelerin 216’sı tamamlanmıştır. Diğer 163 projeden 113 proje devam etmekte, 19 proje ihale aşamasında, 13 proje tasfiye edilmiş olup 18 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 31 genel ve özel bütçeli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri 13 milyar 802 milyon 323 bin 152 liradır. 2022 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı ek ödenek dahil 3 milyar 175 milyon 477 bin 671 lira olup, 2022 yılı harcaması 2 milyar 275 milyon 639 bin 397 lira ve önceki yıllar harcaması 2 milyar 892 milyon 627 bin 559 lira olmak üzere toplamda 5 milyar 168 milyon 266 bin 956 lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 37’dir” dedi.

Yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürlerince sorumlu oldukları alanlarda takip ettikleri yatırımlar ile iş ve işlemler hakkındaki sunumlarının ardından koordinasyonu gerektiren konuların görüşülmesi ile toplantı sona erdi.