Bingöl’de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2023 yılı 2. olağan toplantısı Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç başkanlığında gerçekleştirildi.

İŞKUR İl Müdürlüğünde kurul üyesi kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2023 2. olağan toplantısı için toplanıldığını, ihtiyaç duyulan mesleklerin belirlenmesi, işverenlerin arz talep konuları, istihdam ve İşgücü piyasasının ihtiyaçlarının planlanması, engelli ve eski hükümlü hibe destek program konuları, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alındığını söyledi.

İŞKUR İl Müdürü Cevdet Baycuman yaptığı sunumda, önceki toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda yapılan çalışmalar, iş insanlarımızın işgücü ihtiyaçlarının planlanması, ihtiyaç duyulan mesleklerin planlanması, kayıtlı iş arayan işsizler için yapılan planlamalar, engelli ve eski hükümlü hibe destek proje programı ve diğer eğitim programları hakkında bilgi verdi.

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılı içerisinde toplam 552 kişinin işe yerleştirildiğini, 6 bin 212 kişiye iş ve meslek danışmanlığı hizmeti, 336 işyeri ile yüz yüze ziyaret edilerek İŞKUR hizmetleri hakkında bilgi verildiği, işverenlere, öğrencilere ve işsizlere yönelik olarak toplam 19 grup çalışması yapıldığı belirtildi.