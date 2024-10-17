Bingöl’de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 2024 Yılı 4. Olağan Toplantısı Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonundaki programa, Vali Ahmet Hamdi Usta’nın yanı sıra Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurul üyesi kurum ve kuruluşlar ile STK temsilcileri katıldı. Toplantı İŞKUR İl Müdürü Cevdet Baycuman’ın yaptığı sunum ile başladı. Baycuman yaptığı sunumda; önceki toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda yapılan çalışmalar, iş insanlarının işgücü ihtiyaçlarının planlanması, ihtiyaç duyulan mesleklerin planlanması, kayıtlı iş arayan işsizler için yapılan planlamalar, Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Destek Proje Programı ve diğer eğitim programları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

İŞKUR İl Müdürlüğünce bu güne kadar toplam 2 bin 654 kişinin işe yerleştirildiğini ifade eden Baycuman ayrıca 7 bin 159 kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verildiğini, bin 252 işyerinin ziyaret edilerek kurumsal hizmetler hakkında bilgi verildiği ifade etti. Toplum Yararına Programlar (TYP) hakkında da bilgi veren Baycuman, TYP kapsamında 75 milyon 56 bin 149 TL, İşbaşı Eğitim Programlarına katılanlara yaklaşık 23 milyon lira, İşsizlik Ödeneği hak eden 2 bin 97 kişiye d 42 milyon 516 bin 668 TL, 2024 yılının Ocak-Ekim ayları arasında programlara toplam 140 milyon 581 bin 948 TL TL ödeme yapıldığı ifade etti.

Toplantı kurul üyelerinin görüş ve önerilerini sunmasının ardından sona erdi.