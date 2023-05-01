Bingöl’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Bingöl-Solhan Karayolu Simani Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 06 HC 6390 ile 25 LF 315 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.