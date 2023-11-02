Bingöl Belediyesince 70 noktaya yerleştirilen giysi atık kumbaraları aracığıyla iki haftada 3 ton 652 kilogram tekstil atığı toplandı. Giyilebilir nitelikte olan ürünler ihtiyaç sahiplerine, geri kalanlar ise geri dönüşüm yoluyla yeniden üretim sürecine kazandırılıyor.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında il genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana arterler ve mahallelere 70 kullanılmış giysi, ayakkabı, kemer, çanta, tekstil ürünleri geri dönüşüm kumbarası konulduğu belirtildi.

Yoğun ilgi görüyor

Projeye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği belirtilen açıklamada, kumbaralarda, iki hafta içerisinde kıyafet, ayakkabı, çanta, elbise, perde, nevresim gibi ürünlerinin bulunduğu 3 ton 652 kilogram tekstil atığı toplandığı ifade edildi. Ayrıştırma işlemlerinin ardından iyi durumda olan kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine, diğer ürünlerin ise geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sıfır Atık ve çevre dostu projelerle gelecek nesillerimize temiz bir dünya bırakmak, doğal kaynakların korunması ve atıkların geri dönüşümü noktasında özverili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda şehrimiz genelinde kurduğumuz kumbaralar aracılığıyla kullanılmayan tekstil atıklarını evsel atıklardan ayrıştırıp ekonomimize kazandırıyoruz. Her geçen gün ilginin arttığı kumbara sayısını da önümüzde süreçte arttırmayı, daha fazla tekstil atığını toplamayı hedefliyoruz. Bu çerçevede tüm vatandaşlarımızdan evlerinde kullanmadıkları giyim ve tekstil eşyalarını çöp yerine kumbaralara bırakmalarını bekliyoruz."

"Giysi kumbaralarına çöp atmayın"

Tekstil kumbaralarına evsel atıkların atılmaması noktasında vatandaşlara uyarı yapılan açıklamada, "Bazı noktalardaki kumbaralarımızda maalesef evsel atıklar, alkollü içecek atıkları ve çöp niteliği taşıyan malzemeler tespit edildi. Lütfen kullanılmayan tekstil ürünlerinin dönüşüme kazandırılması amacıyla kurulan kumbaralara çöp aymayın. Vatandaşlarımızı bu noktada daha duyarlı olmaya, ihtiyaç sahipleri ve ekonomimize katkı sağlayan geri dönüşüm kumbaralarına sahip çıkmaya davet ediyoruz" denildi.