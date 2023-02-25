Bingöl’de aralarında 4 yıldır husumet bulunan Şam ve Dumlu aileleri, düzenlenen törenle barıştırıldı.

Bingöl’de aralarında 4 yıldır husumet bulunan Şam ve Dumlu aileleri, düzenlenen törenle barıştırıldı.

Bingöl’ün Adaklı ilçesi Karakoç köyünde ikamet eden Şam ve Dumlu aileleri için, barış töreni düzenlendi. Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi’ndeki bir restoranda düzenlenen barış yemeğine, ailelerin yanı sıra Adaklı Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Kenğer ve kanaat önderleri katıldı. Barış törenine gelen aileler, Kur’an-ı Kerim’in okunması, duaların edilmesinin ardından el sıkışarak barıştırıldı.

Barış törenine gelen ve ailelere teşekkür eden Adaklı Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, “Bugün iki kıymetli ailemizin bir araya gelerek dostluğa, barışa kardeşliğe vesile olacağı bu programda sizlerle olmaktan ötürü duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. İnancımızın en önemli huşularından bir kaçı da birlik, beraberlik ve kardeşliktir. Ben bugünkü bu buluşmanın tüm küslüklerin sona ermesine, bundan sonra ilçemizde, ilimizde, ülkemizde dostluğa, kardeşliğe, huzura, mutluluğa vesile olmasını cenabı Allahtan niyaz ediyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu programla artık inşallah, hep hayırlara ve güzelliklere şahit oluruz. İki aileye ömür boyu kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde huzur ve mutluluk diliyorum. Bizim bir birimizden başka hiç kimsemiz yok. Bir birimize sahip çıkmalıyız, küskünlükleri dargınlıkları bir kenara bırakmalıyız” dedi.

İlçe kaymakamının, jandarma komutanının ve ilçe emniyet müdürünün bu süreçte ciddi destekler verdiğini belirten muhtar Nesih Gör, “Şam ve Dumlu ailesi arasında 4 yılı aşkındır bir husumet yaşandı. Dileğimiz yaşanmamasıydı. Biz de bu gün o acıların dindirilmek için ailelerin arasına girdik. Burada bir barış çabası ortaya koyduk. Bu barışta Adaklı İlçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, İlçe Jandarma Komutanuı Binbaşı Serdar Kenger ve İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Gökhan bizlere çözümünde büyük bir cesaret ve destek olmuşlardır. Yıkıntılar kolay olur ama barış çok zor olurmuş ben bunu bir tanığıyım. İnşallah böyle bir acı bölgemizde ve tüm ülkemizde bir daha yaşanmaz, bizde huzur içinde hayatımızı idame ettire biliriz” diye konuştu.