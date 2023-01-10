Adalet Bakanlığının talimatıyla cezaevlerindeki kütüphaneler için hayata geçirilen kitap bağış kampanyası Bingöl’de de başlatıldı.

Adalet Bakanlığının talimatıyla cezaevlerindeki kütüphaneler için hayata geçirilen kitap bağış kampanyası Bingöl’de de başlatıldı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı himayelerinde ceza infaz kurumları tarafından düzenlenen “Kitap İyileştirir” adlı kitap bağış Kampanyası dualar eşliğinde başladı. Ceza infaz kurumundaki tutuklu ve hükümlülere okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde devam eden Ceza İnfaz Kütüphaneleri için Kitap Bağış Kampanyası minvalinde Bingöl Adalet Sarayı ve bir AVM’de açılan stantta 15 Şubata kadar kitap bağışları kabul edilecek, kitaplar ülke genelinde bulunan ceza infaz kurumlarının envanterine kayıt edilecek.

Açılışta konuşma yapan Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amacın öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken, kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Uslu, ’’Türk ceza adalet sisteminde de benimsendiği üzere, suç ve suçlularla mücadelede esas olan iki kriter, yeniden suç işlenmesinin önlenmesi ve hükümlünün topluma yeniden kazandırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda ceza infaz kurumlarımızda, hükümlülere yönelik verilen sosyalleştirme programlarının yanı sıra, eğitim öğretim programları ile de topluma yeniden kazandırılmaları hedeflenmektedir. Kitap okumaya yönlendirme ve kitap okuma programları ile ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlülerimizin bilinçlenmeleri, kaliteli zaman geçirmeleri ve cezasının infazından sonra topluma yeniden bilinçli bir birey olarak kazandırılmaları sağlanmaktadır. İnfazın temel amacı doğrultusunda ceza infaz kurumlarımızda hükümlü ve tutukluları kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla kütüphaneler oluşturulmuştur. Halihazırda ülkemiz genelindeki tüm ceza infaz kurumlarında kütüphane hizmeti verilmektedir. Bu kütüphanelerde çok sayıda kategoride ve sayıda yayınlar bulunmaktadır. Kütüphanelerdeki yayınların nicel ve niteliklerinin arttırılması için Bakanlığımız tarafından çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir. Adalet Bakanımızın talimatları doğrultusunda, yayın sayısı yetersiz olan ve yeni açılan ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelere öncelik verilmek kaydıyla ülke genelinde 31 Mayıs 2021 tarihinde ’Bir Kitap, Bir Umut’ sloganıyla başlatılan Ceza infaz Kurumu Kütüphaneleri için Kitap Bağış Kampanyası 18 Haziran 2021 tarihinde sona ermişti. Bu kampanya süresince 216 stantta ve kitap kumbaralarında toplam 256 bin 376 adet kitap toplanmıştır. Önümüzdeki yıllarda da kitap bağış kampanyalarının geleneksel olarak düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede 2023 yılında "Kitap İyileştirir” sloganıyla Ceza infaz Kurumu Kütüphaneleri için Kitap Bağış Kampanyası yeniden düzenlenmiş olup, 15 Şubata kadar Bingöl Adalet Sarayı zemin kat ve AVM giriş katında kurulacak olan bağış standına kitaplarını teslim edebilirler. Unutulmamalıdır kikitap iyileştirir. Bu vesile ile değerli katılımcılarımıza konu hakkında gösterdikleri hassasiyet nedeniyle şükranlarımı sunuyor, tüm Bingöl halkımızı cezaevlerine kitap bağış konusunda stantlarımıza davet ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından getirilen kitaplar ceza ve tevkif evi personelleri tarafından teslim alınmaya başlandı.