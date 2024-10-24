Bingöl’ün Genç ilçesinde hastane personellerine, yangın eğitimi verildi.

 Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu’nun akademik yılı dün başladı  Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu’nun akademik yılı dün başladı

Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün kurumlara yönelik eğitimleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Genç Devlet Hastanesi personellerine teorik ve uygulamalı olarak yangın söndürme, yangın söndürme cihazı kullanma ve ilk müdahale eğitimi verildi. Pür dikkat verilen bilgileri dinleyen hastane personelleri ardından ekipler öncülüğünde uygulamaya geçti. Başarılı bir şekilde yapılan uygulamalar izleyenler tarafından alkış aldı.

Eğitimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: iha