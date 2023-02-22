Bingöl’de bir vatandaşın ihbarı üzerine hareket eden belediye ekipleri, hasta ve yaralı olduğu anlaşılan sokak köpeğini tedavi altına aldı.

Bingöl’de bir vatandaşın ihbarı üzerine hareket eden belediye ekipleri, hasta ve yaralı olduğu anlaşılan sokak köpeğini tedavi altına aldı.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Saray Mahallesi’nde yol kenarında bitkin sokak köpeğini gören vatandaş, durumu Bingöl Belediyesine bildirdi. Mahalleye giden ekipler, sokak köpeğinin hasta ve yaralı olduğu görünce araca alarak bakımevine götürdü.

Burada tedavi altına alınan köpeğin bakımının sürdüğü öğrenildi.