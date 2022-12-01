Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada toplamda çeşitli suçlardan haklarında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada toplamda çeşitli suçlardan haklarında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, suç ve suçlulukla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde; Solhan İlçe J.K.lığı YKN’da icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında durdurulan bir araçta yapılan kimlik kontrolü sonucu ‘Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah ve Mermileri Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması’ suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilen F.G. isimli şahsın, gerekli adli işlemlerinin tamamlanması için Bingöl Adliyesine sevki sağlanmıştır. Aynı gün Solhan İlçe J.K.lığı YKN.’da icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında, bir başka araç durdurularak yapılan kimlik kontrolünde ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçundan hakkında 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası kararı olduğu tespit edilen araç sürücüsü N.A.’nın, gerekli adli işlemler tamamlanmak üzere Bingöl Adliyesine sevki sağlanmıştır. İşlemlerinin ardından F.G. ve N.A. isimli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi” denildi.