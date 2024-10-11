Bingöl’de çeşitli suçlardan araması bulunan 7 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Genç İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, hakaret, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul ve bulundurmak, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı kullanılması suretiyle dolandırıcılık, başkalarına ait marka hakkında iktibas veya iltibas suretiyle mal üretmek ve sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, kadına karşı basit yaralama ve şiddet, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan arama kaydı bulunan 7 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandı.