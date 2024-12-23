Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda haklarında arama kaydı bulunan 3 kişi yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 7.87 gram kubar esrar maddesi, 50 adet fişek ele geçirilmiştir. Ayrıca, ‘terör örgütü propagandası yapmak, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve kullanmak’ suçlarından arama kaydı bulunan 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandı.