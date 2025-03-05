Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Hacılar köyünde bulunan Azizan Gölü, soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte yaklaşık 30 santim kalınlığında buz tabakasıyla kaplandı. Gezginler, donan gölün üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Karlıova ilçesinde bulunan ve yaz kış su bulunan Azizan Gölü üzerinde, sert kış koşulları nedeni ile yaklaşık 30 santimlik buz tabakası oluştu. Bölge sakinleri, gölün her yıl kış aylarında donmasının olağan bir durum olduğunu ancak buz tabakasının kalınlığının hava şartlarına göre değişiklik gösterdiğini belirtti. Göl çevresinde oluşan kartpostallık manzara, özellikle fotoğraf tutkunları ve doğa gezginleri için eşsiz bir deneyim sunuyor.

Gölün kış manzarası, dronla çekim yapan amatör fotoğrafçı ve doğasever öğretmen Yusuf Orta tarafından da göz alıcı bir şekilde gözler önüne serildi. Bu kayıtlar, gölün doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenlere ilham oluyor. Bingöl’ün önemli doğa harikalarından biri olan Azizan Gölü, kış aylarında sunduğu bu benzersiz manzaralarla ziyaretçilerini etkilemeye devam ediyor.