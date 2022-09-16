Bingöl’de bir ilkokulda geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak kütüphane oluşturuldu.

Bingöl’de bir ilkokulda geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak kütüphane oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce desteklenen ’Sıfır Atık’ projesi kent genelinde sürüyor. Bu çerçevede Güveçli İlkokulu’nda farklı bir proje imza atıldı. Okulda öğrenci ve öğretmenler tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak kütüphane oluşturuldu. ‘Sıfır Atık Kütüphanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, öğrencilerle sohbet etti.

Kütüphanelerin, okulların kalbi niteliğinde olduğunu belirten Yücel, "Sıfır Atık projesi çerçevesinde masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünleri kullanıma uygun hale getirilmiş. Atık malzemelerin değerlendirilerek yeni alanların oluşturulabileceğinin bir göstergesi olarak bu çalışma çok önemli. Kütüphaneyi çok beğendim. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.