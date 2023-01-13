Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Bingöl-Erzurum Karayolu Çobantaşı köyü Soğukçeşme mevkiinde meydana geldi. Yabancı plakalı olduğu öğrenilen tırın bir anda freni boşaldı. Freni boşalan tır, Çobantaşı köyündeki bir evin istinat duvarına çıkara durabildi.

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