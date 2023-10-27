Bingöl’de Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Bingöl Valiliği, Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi esnaf ve vatandaşlara bin adet Türk bayrağı dağıttı. Vali Ahmet Hamdi Usta, tüm Bingöllü vatandaşları ev ve iş yerlerini bayraklarla donatmaya davet etti. Bayrak dağıtım törenine Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkan Vekili Ahmet Çalbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve kurum amirleri katıldı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, “29 Ekim 1923’te Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyet’imizin yarından itibaren 100. yılına gireceğiz. Biz de bunun anısına, bu özel kutlamaların anısına Bingöl’de faaliyet yürüten bütün esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın iş yerlerini ve evlerini bayraklarla donatmasını istiyoruz. Bunun bir işareti olarak da bütün esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza Türk bayrağımızı dağıtacağız. Bingöl halkından beklentimiz Cumhuriyet’imizin 100. yılında iş yerlerini ve evlerini Türk bayrağı ile donatsınlar” dedi.