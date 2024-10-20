Bingöl’de gençler ve il protokolü, ele ele verip ormanlık alanda temizlik yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle ‘Ormanlar İçin El Ele Veriyoruz" etkinliği düzenlendi. Bingöl Şehitlik Anıtı’nın yanındaki çamlık alanda düzenlenen etkinlikte Vali Ahmet Hamdi Usta ve eşi Şerife Usta, protokol üyeleri, çocuklar ile gençler ormandaki atıkları topladı. Vali Usta, eldiveni giydikten sonra eline aldığı çöp poşetiyle atıklarını toplanmasına destek verdi. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı orman temizleme etkinliğinde yüzlerce torba çöp toplandı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, “Bugün burada hayatımızda ki en önemli anlardan birini yaşıyor ve çocuklarımızla beraber çok güzel bir sosyal sorumluluk etkinliğine imza atıyoruz. Tabii bu çevre, orman, doğal kaynaklar ve bu yeşillikler gelecek nesillere bir emanettir. Dolayısıyla biz bu değerleri hor kullanmamalıyız. Nasıl ki bir baba ve anne çocuğuna en güzel arabayı, en güzel evi ve en güzel imkanları miras olarak bırakmak istiyorsa, bizde yaşadığımız toplumda bu çevreyi, doğal güzellikleri ve yeşile gözümüz gibi bakmalı emaneti gelecek nesillere güzel bir şekilde bırakmalıyız. Bugün bu anlamlı etkinliğe katılan çocuklarımızın edinecekleri sosyal sorumluluk bilinci ile inşallah artık ormanlarımız daha güvenli olacaktır” diye konuştu.

Orman temizleme etkinliğine katılan Serdar Aksu, “Arkadaşlarımızla beraber doğayı temizlemeye geldik. Lütfen doğamızı kirletmeyelim çevremize hep beraber sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Sedanur Biçer ise “Bugün doğayı temizlemeye geldik. Doğayı evimiz gibi temiz tutmamız gerektiğini öğrendik. Lütfen herkes doğayı temiz tutsun” şeklinde konuştu.