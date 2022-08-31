Bingöl’de 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı eğitim kurumları müdürler kurulu toplantısı yapıldı.

Bingöl’de 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı eğitim kurumları müdürler kurulu toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel başkanlığında İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, idareciler ve okul müdürleri katıldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı değerlendirmesi ile başlayan toplantıda LGS ve YKS verileri üzerinden il genelindeki başarı durumu ele alındı. Toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Bingöl’ün eğitimde başarısını her geçen yıl daha yukarıya taşıdığını belirterek, "Tüm okulların ders başarı analizleri yapıldı ve bu analizler ışığında yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruyoruz. Eğer yüreğimiz bir atar ise arzu ettiğimiz başarıyı yakalar var ise sorunlarımızı çözebiliriz" dedi. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kaldığını hatırlatan Yücel, okulların çevre temizliğinden, fiziki eksikliklerinin giderilmesine kadar tüm yönleri ile 12 Eylül tarihinden önce hazır olmasını istedi. Bu konuda okul müdürlerinin gereken hassasiyeti göstermesini isteyen Yücel, ders kitapları ile birlikte bu yıl yardımcı kaynakların da öğrencilerin masasında hazır olacağının altını çizdi. Artık öğrencilerin başka bir kaynağa ihtiyaç duymadan Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanan bu önemli imkandan faydalanacağını aktaran Yücel, "Yardımcı kaynaklar ile birlikte Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Akademik Destek dijital platformu ve zengin içeriklerin öğrencilerin istifadesine sunuldu. Diğer bir platform olan Orta Öğretim Genel Müdürlüğü (OGM) Materyal dijital platformunun da etkin ve verimli bir şekilde kullanımı sağlanmalıdır. Öğrencilerin ihtiyaç duyacağı her türlü videolu ders anlatımı, kaynak, test ve benzeri eğitim imkanlarına bu dijital platformlar üzerinden ulaşabilecekler. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bu platformlardan en iyi şekilde faydalanmalarını sağlayalım" diye konuştu.

Yücel, daha sonra diğer gündem maddeleri olan; sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler, iş sağlığı ve güvenliği, büyük-küçük onarım çalışmaları, okul rehberlik faaliyetleri ve özel eğitim hizmetleri, DYK kursları, öğrenci devamlılığı ve okullaşma, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Matematik Seferberliği, okul öncesinin yaygınlaştırılması, PİGEP, Köy Yaşam Merkezleri, Geri Dönüşüm Kütüphaneleri, Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi ve Çevre Dostu 1000 Okul Projeleri ile halk eğitimi kursları, mesleki eğitimin geliştirilmesi, kariyer basamakları ve YÖGEP çalışmaları, kütüphanelerdeki kitap sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar, taşımalı eğitim ve yemek, okul müdürlerinin harcama yetkilisi olması ve okullara gönderilen ödeneklerin kullanımı, mesleki eğitim merkezlerine öğrenci kazandırılması konularında değerlendirmelerde bulundu.